現存最早! 達文西彩繪磚附有密碼

2018-06-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕義大利文藝復興時期天才達文西流傳於世的作品所剩無幾，但近日有一幅繪於磚瓦上、疑似他化為傳達天主訊息加百列天使的自畫像出現，被義大利學者認定為世間現存的達文西最早作品，引發學術界激辯。

這塊二十公分見方的彩繪磚瓦，由義大利西南部薩雷諾省拉維洛鎮的菲尼斯（Fenice）家族發現，附屬於該貴族之家一四九九年持有至今的房產。它目前已被移至首都羅馬保護。因若真出於達文西之手，意謂它歷史超過五百年。

義大利學者索拉里指出，他和筆跡專家邦方坦聯合研究後，發現這片磚瓦寫有反轉簽署的達文西姓名，而鏡像字正是達文西書寫特徵；還附連串神秘數字「1471 52 72」，猶如愛出密碼題的達文西風格；前兩者可能與年代有關，最後一項則應是「加百列」（ＧＢ）的字母順序。整段訊息可解讀成：「我，李奧納多‧達文西，生於一四五二年，於一四七一年把我自己畫成天使加百列。」亦即繪者自稱年僅約十八歲的達文西。

索拉里結合定年技術，自稱證明那片磚瓦產於十五世紀，應是來自達文西祖父母的製陶廠。但此說法令人懷疑，因達文西一四七一年以前就已離開他童年家鄉文西城。英國牛津大學歷史系榮譽退休教授肯普也認為，此作出自達文西之手的機會「小於零」，畫中人「宛如義大利細麵」的髮絲尤其沒說服力。

去年在「佳士得」拍賣會現身的畫作《救世主》，是否真出於達文西，至今仍無定論，卻以四．五億美元（約台幣一三五億元）高價成交，榮登全球迄今最貴畫作。

  • 義國一個貴族家族，近日在一四九九年持有至今的房產，意外發現一片彩繪舊磚瓦，被學者認定是文藝復興時期天才達文西把自己畫成加百列天使的肖像，也是全球現存最早的達文西遺作。（歐新社）

    義國一個貴族家族，近日在一四九九年持有至今的房產，意外發現一片彩繪舊磚瓦，被學者認定是文藝復興時期天才達文西把自己畫成加百列天使的肖像，也是全球現存最早的達文西遺作。（歐新社）

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