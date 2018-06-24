現存最早! 達文西彩繪磚附有密碼

2018-06-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕義大利文藝復興時期天才達文西流傳於世的作品所剩無幾，但近日有一幅繪於磚瓦上、疑似他化為傳達天主訊息加百列天使的自畫像出現，被義大利學者認定為世間現存的達文西最早作品，引發學術界激辯。

這塊二十公分見方的彩繪磚瓦，由義大利西南部薩雷諾省拉維洛鎮的菲尼斯（Fenice）家族發現，附屬於該貴族之家一四九九年持有至今的房產。它目前已被移至首都羅馬保護。因若真出於達文西之手，意謂它歷史超過五百年。

義大利學者索拉里指出，他和筆跡專家邦方坦聯合研究後，發現這片磚瓦寫有反轉簽署的達文西姓名，而鏡像字正是達文西書寫特徵；還附連串神秘數字「1471 52 72」，猶如愛出密碼題的達文西風格；前兩者可能與年代有關，最後一項則應是「加百列」（ＧＢ）的字母順序。整段訊息可解讀成：「我，李奧納多‧達文西，生於一四五二年，於一四七一年把我自己畫成天使加百列。」亦即繪者自稱年僅約十八歲的達文西。

索拉里結合定年技術，自稱證明那片磚瓦產於十五世紀，應是來自達文西祖父母的製陶廠。但此說法令人懷疑，因達文西一四七一年以前就已離開他童年家鄉文西城。英國牛津大學歷史系榮譽退休教授肯普也認為，此作出自達文西之手的機會「小於零」，畫中人「宛如義大利細麵」的髮絲尤其沒說服力。

去年在「佳士得」拍賣會現身的畫作《救世主》，是否真出於達文西，至今仍無定論，卻以四．五億美元（約台幣一三五億元）高價成交，榮登全球迄今最貴畫作。