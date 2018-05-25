地中海飲食式微 南歐兒童肥胖率暴增

2018-05-25

富含魚類、橄欖油及蔬果

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國衛報二十四日引述世界衛生組織（ＷＨＯ）專家報導，希臘、西班牙及義大利等南歐國家，素來以富含魚類、橄欖油及馬鈴薯等蔬果的地中海飲食聞名，照理說應是全球最健康地區。然而，南歐國家兒童肥胖率正日漸攀升，原因是傳統地中海飲食正式微。

瑞典更接近地中海飲食

世衛歐洲辦公室專家布雷達（Joao Breda）指出，甜食、垃圾食物及含糖飲料已取代傳統地中海飲食。南歐地區兒童攝取較少蔬果，飲用大量可樂等甜飲，反觀北歐瑞典兒童更接近地中海飲食。塞普勒斯九歲兒童中多達四十三％有過重或肥胖問題。希臘、西班牙及義大利的兒童肥胖率亦超過四十％。

布雷達強調，南歐兒童食用零嘴與甜品，攝取太多食物中的糖份、鹽份及脂肪，加上體能活動不足更是一大問題。一九六○年代，希臘克利特島男子一天需要攝取三千五百卡路里，因為需要上山下山，但南歐已今非昔比。

世衛兒童肥胖監測倡議（ＣＯＳＩ）二○一五至一七年數據顯示，歐洲國家之中，南歐兒童肥胖率最高，希臘、義大利、馬爾他、西班牙、聖馬利諾和塞普勒斯，有十八至二十一％的男童肥胖。法國、丹麥、愛爾蘭及拉脫維亞的肥胖率最低，約在五至九％之間。

所幸，地中海國家正在處理肥胖問題，在降低兒童肥胖率已有部分成效。例如，義大利至少有四分之三的兒童，現在幾乎每日攝取蔬菜。布雷達表示：「現在正有進展。他們承認這是問題，正試圖做些什麼。」

無獨有偶，美國紐約大學（ＮＹＵ）在美國胸腔學會上公布的最新研究也顯示，富含抗氧化物成份的地中海飲食，可能減少空氣污染對人體健康的傷害。這項研究是在分析近五十五萬人、長達十七年的資料後，得出長期暴露在PM2.5細懸浮微粒的情況下，遵守地中海飲食的人們，死亡率低於最不採用這項飲食的人們。