中國用錢控制非洲 美國國會要查

2018-03-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國的「貿易戰」正酣之際，美國眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）二十五日受訪，除肯定總統川普在貿易問題上朝中國開鍘，更透露其所屬的委員會正針對中國的「眾多方面」進行調查，包括在非洲大肆拓展軍事和經濟力量，對全球貿易構成威脅的問題。

共和黨籍的努尼斯接受福斯電視台「週日早晨未來（Sunday Morning Futures）」主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）專訪時，先是肯定川普不像歷任總統，在美國對外貿易失衡問題上光說不練，接著直言「中國是一個大問題」，指控中國持續偷竊美國智慧財產，途徑包括網路，以及投資教育體系和智庫等，矽谷尤其深受其害，「要不了幾年，美國人可能得向中國學習程式語言」。

努尼斯警告，中國的威脅正擴及全球，其對非洲各國的軍事和經濟投資，讓北京的影響力得以深入全球貿易各個層面。他以中國首座海外軍事基地去年七月在東非國家吉布地（Djibouti）啟用為例，指稱這個位於「非洲之角」，且掌握紅海出入的國家，在遭到中國勢力進駐後，等於為中國鞏固全球貿易權柄開了一道方便門。

不僅如此，中國也在世界各地尋求投資港口和基礎建設，一來可以擴大軍事能力，二來還可控制當地政府。北京灑錢投資非洲各國基礎建設，以利在聯合國進行表決時，向曾受益的國家施壓，「非洲各國會發現，拿了中國的錢，是要付出代價的。」努尼斯還強調，中國持續擴張海洋勢力，甚至意圖控制全球三分之二貿易路線的必經地南海。一旦紅海和南海皆落入中國之手，中國將可有效地中斷全球貿易網路。

除了將針對中國如何透過軍事、經濟投資手段，對全球貿易造成威脅進行調查，努尼斯也針對美中兩國計畫對彼此商品祭出高關稅提出想法，認為美方應與日本、越南、菲律賓等亞洲國家重新商定貿易協議，倘若美中「貿易戰」無法避免，美國便可與中國的鄰居們擴大貿易，這才是美國應該進行的自由、公平貿易。