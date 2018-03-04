經商關說？ 川婿遭特檢調查

2018-03-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞二日獨家披露，匿名消息人士透露，負責調查俄羅斯干預二○一六年美國總統大選的司法部特別檢察官穆勒，正在試圖了解美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫希納過去與外籍人士的商業談判，是否在稍後影響白宮政策。庫希納的律師斥該報導為有心人士企圖誤導媒體。

庫希納律師斥媒體遭誤導

ＮＢＣ新聞引述消息人士以及曾接受穆勒團隊訪談者的話報導，穆勒曾對證人詢及庫希納是否企圖確保其家族的不動產創投能取得資金，並特別鎖定庫希納與卡達、土耳其、俄羅斯、中國以及沙烏地阿拉伯等國人士的商業談判。穆勒方面不願對該報導發表評論，庫希納的律師羅威爾的發言人則批評該報導是以錯誤資訊誤導新聞媒體，堅稱庫希納在競選與政權移交期間與外國官員的接觸完全妥當，並未涉及個人與家族企業商業活動。

ＮＢＣ指出，調查人員已透過美國聯邦調查局（ＦＢＩ）在土耳其安卡拉的法務辦公室向土國人士了解有關庫希納的資訊；此外，今年初訪美的卡達政府官員也曾考慮將有關庫希納的資料交給穆勒—卡達官員認為，這些資料能顯示卡達鄰國與庫希納合作傷害卡達，但卡達官員最後並未與穆勒合作，理由是擔心此舉恐導致卡達與白宮關係更為緊繃。此外，穆勒團隊也對庫希納在一六年十二月與卡達前總理在紐約川普大樓會面深感興趣。但卡達駐華府大使館隨後發表聲明否認該報導。

穆勒團隊獲得來自外國人士或政府官員合作，標示通俄門調查進入超越目前已知的重大新層面。報導中指出，庫希納的家族企業「庫希納公司」（Kushner Companies）曾為旗艦建物、負債十四億美元的紐約曼哈頓第五大道六六六號大樓，尋求卡達注資，時間點包括在川普已上台的去春，但遭卡達主權基金婉拒；雙方洽談直到庫希納辭去家族企業職務、進入白宮任職仍持續不輟；但當談判破局，白宮便大力支持沙烏地阿拉伯與阿聯以支持恐怖主義為名的抵制卡達的運動，而庫希納的主要任務之一，正是中東政策。