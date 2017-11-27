寧波爆炸案》中國再傳奪命大爆炸 凸顯公共安全疏漏

2017-11-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國浙江省寧波市廿六日上午驚傳大爆炸，造成至少兩人死亡、三十人受傷。當局雖在中午舉行記者會，但詳細訊息仍未交代清楚。香港南華早報引述中國中央電視台報導，爆炸過後約六小時，當局仍未確定爆炸原因。據浙江日報網站報導，目擊者指稱現場有人死傷。張貼在寧波市政府新聞入口網站上的照片和影片顯示，該市上空有幾縷白煙，附近建築物的屋頂倒塌、窗戶破碎。

據寧波李家西路大眾飯店馮姓老闆描述，他的飯店位於爆炸地點以南約一公里，玻璃遭震碎；爆炸發生在路邊一棟過去做為商業用途的房子裡，這棟房子原訂很快就要被拆除。另一名董姓老闆則說，他的店距離爆炸地點僅約五百公尺，所有面向該地點的窗戶都遭震碎，大批警車、救護車與消防車紛紛趕到現場。一名住在事發地點一‧四公里外的丁小姐說，爆炸後不久就聽到救護車的警笛聲，一個多小時後周邊已拉起警戒線，尚未發現有人受困。

網路流傳的影片顯示，爆炸現場滿目瘡痍，至少橫躺著兩名生死不明、臉龐焦黑的男子，還有一名女子滿臉血跡倒臥在地上，一旁的救難人員急著將動彈不得的傷者送醫，並確認是否有人被埋在瓦礫堆下。當地政府已為房屋受損的民眾，提供暫時安置處所。寧波市瓦斯公司聲稱，在爆炸地點附近並未埋設瓦斯管線。

南華早報報導，爆炸地點位於寧波郊區的「李家村」，當地民宅中混雜著小型家庭工廠。另據江北區庄橋街道官網，該村雖有兩千名外來移工，但固定居民僅七百人。

二○一五年八月，天津港一座化學貨品倉庫發生大爆炸，共造成一七三人喪生、七九八人受傷，許多消防人員殉職，商業損失逾七百億人民幣（約三二二六億台幣），天津濱海新區逾一‧五萬戶受損。另外，去年十月的陝西省爆炸案奪去至少十四條人命，今年六月五日山東省一家化學工廠的爆炸事故，則導致至少十人喪生。囿於相關安全法規未切實執行，儘管當局矢言加強檢查，試圖減少爆炸和其他事故的機率，但類似事件仍層出不窮。