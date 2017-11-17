穆加比拒下台 辛巴威明年大選添變數

2017-11-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕非洲南部的內陸國家辛巴威，十四日晚間發生軍事政變，掌權三十七年的九十三歲總統穆加比遭到軟禁，但拒絕下台。消息人士十六日透露，穆加比及妻子葛莉絲（Grace Mugabe）和她領導的派系「G40」（The Zanu-PF Generation 40）兩名要員，被軍方軟禁在首都哈拉雷郊區的官邸「藍宮（Blue House）」，他堅稱自己仍是辛國唯一合法領袖，必須做完預定明年屆滿的任期，並拒絕在他與軍方之間擔任中間人的天主教神父穆可諾里調停。

辛國「金融公報」報導，本月遭穆加比撤職的前副總統姆納加瓦，擬籌組納入在野勢力的五年聯合過渡政府，恢復國內法治並穩定經濟，之後再舉行大選；軍方願給予穆加比「一個談判的機會」，包括保護其家人安全離開辛國。據稱穆可諾里與穆加比的談話旨在使穆加比能有尊嚴地下台，以致政權可順利且不流血地轉移。

消息人士指稱，同遭軟禁的G40要角包括莫約（Jonathan Moyo）和卡蘇顧威雷（Saviour Kasukuwere）等內閣部長級官員。G40是由辛國執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）的年輕黨員組成，主要目標是除掉姆納加瓦，將葛莉絲拱上總統寶座，因而引發軍方不滿，發動這場政變。

路透取得的辛國情報報告顯示，現年七十五歲、曾任安全事務首長的姆納加瓦，已和軍方及在野勢力圖謀「倒穆」一年多。據稱姆納加瓦已返回哈拉雷，準備接掌政府。此前在英國和南非治療癌症的辛國在野黨領袖、穆加比政敵昌格萊，十六日呼籲穆加比下台。

穆加比十五日曾與兼任「非南開發共同體（ＳＡＤＣ）」主席的南非總統祖瑪通電話，證實人身安全無虞。祖瑪以ＳＡＤＣ主席身分派遣南非情報部長與國防部長擔任特使，前往辛國斡旋。歐盟則禁止穆加比夫婦入境，凍結兩人資產。

辛國民眾則希望，這場危機可開啟更繁榮昌盛的未來。卅五歲的失業者馬桑格表示，辛國的經濟情況一天天惡化，如今穆加比時代即將落幕，「我們覺得很高興」。哈拉雷居民多半對街頭的軍隊無感，日常生活並無太大變化。