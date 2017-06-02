四年等待期 美仍具影響力

2017-06-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普或將宣布退出二○一五年制定的巴黎氣候協定，由於該協定規定退出須經過四年等待期，法律學者說，在這四年法律灰色地帶，美國仍然擁有投票權，可能影響、甚至干擾其他國家對抗氣候變遷的努力。

根據巴黎協定第二十八條，締約方可在該協定生效日起三年後發出書面通知聯合國退出協定，於聯合國收到通知日起滿一年後生效；巴黎協定於去年十一月四日對美國生效，因此，川普如果決定退出，至少得等到二○二○年十一月四日才能正式退出，而美國將在同年十一月三日舉行總統大選。

這四年等待期原本一部分意在避免該協定受政權從民主黨轉移到共和黨手中影響，也就是說，到二○二○年底前，美國的締約國身分都將處於法律灰色地帶，在其他締約方就如何監督溫室效應氣體排放量等問題訂出細節規範之際，仍保有投票權。亞利桑那州立大學法學教授波丹斯基（Daniel Bodansky）指出，最糟糕的情況是美國留著而且當個阻礙，使通過規範更困難，對跟盟邦關係造成更大傷害。

學者︰

美國可能是個「阻礙」

巴黎協定中沒有太多須於二○二○年以前實施的法律義務，也沒有針對不遵守者訂出制裁辦法。

川普也可以選擇退出巴黎協定的母條約、一九九二年通過的「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC），此舉視同退出巴黎協定，即可將退出時間縮短為一年。不過，這對川普來說更是冒險，該公約由共和黨籍總統布希簽署，獲得跨黨派支持。哈佛大學環境經濟計畫主持人史塔文斯（Robert Stavins）說，退出此公約將使美國「在全球氣候變遷議題上被國際唾棄」。

包括賓夕法尼亞大學法學教授柯里安尼斯（Cary Coglianese）在內的許多經濟學家，質疑川普宣稱退出巴黎氣候協定有助美國經濟成長與創造就業的說法，認為該協定就算葬送許多污染產業工作機會，卻也能在再生能源產業上創造同樣多的就業，如果美國退出以尋求保障煤礦、石油等產業工作，將有坐失成為全球發展環境友善科技領導者的機會以及隨之而來的工作。