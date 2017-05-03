黃之鋒：香港現為一國1.5制
〔編譯管淑平／綜合報導〕香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒與香港民主黨創黨主席李柱銘，一日出席美國保守派智庫「傳統基金會」座談會，討論香港在主權移交中國二十年之際的現況及自由前景。黃之鋒說，現在香港「一國兩制已經變成一國一．五制」，令人擔心最後變成一國一制。他呼籲美國國會恢復「香港事務議員團」，關注香港民主進程。
「美國之音」（VOA）引述黃之鋒接受訪問時的說法，「一國兩制已經變成一國一．五制，所以我們非常擔心最後會變成一國一制，就是中國大陸與香港是沒有分別的。」
港人爭民主自由 非爭獨立
李柱銘說，此行訪美最重要的目的，就是向美方傳遞一個重要訊息：港人爭取的是民主自由，而非獨立，「我們帶來一個訊息，就是香港人，包括年輕人，都希望香港民主」；中國對民主的打壓，凸顯中國政府缺乏自信，「我們都是希望在一國兩制中爭取民主。我們不是想搞獨立。問題出在他們不信任自己，不信任香港人」。他說，讓香港民主蓬勃發展，對中國有益無害。
黃之鋒在座談會上表示，在國際社會面對英國脫離歐盟、川普當選美國總統等不確定性，以及在中國國家主席習近平的強硬路線下，香港問題仍對美國、乃至國際社會來說很重要，他希望美國國會能恢復「香港事務議員團」（Hong Kong Caucus），讓國際社會知道，支持香港民主是兩黨共識；也希望台灣立法院委員能成立這類香港事務小組。
黃之鋒因參與組織二○一四年爭取真普選的「雨傘運動」而遭起訴，將於七月宣判。他向「美國之音」說，已準備好被判刑，甚至入獄，「我已經有心理準備，但是這也是個不容易面對的挑戰」；他相信，若他被判入獄，勢將掀起新一波大規模抗議。
一部記錄黃之鋒參與香港民主社運經歷的紀錄片，吸引美國片商注意。網路電視Netflix已購入這支名為「黃之鋒：熱血青年vs.超級強權」（Joshua： Teenager vs. Superpower）的紀錄片，將於五月廿六日播映。黃之鋒二日在「臉書」說，這部片不只述說他的歷程，更是述說從反國民教育到雨傘運動，「香港人抗命不認命的故事」。
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