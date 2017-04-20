| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

黃之鋒之後 香港匯豐也拒艾未未開戶

2017-04-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿未能在香港匯豐銀行（HSBC）開設個人銀行戶頭，被視為北京共產政權忠實反對者的中國異議藝術家艾未未，十八日以反諷語氣，透過個人影音分享網站表示，香港改成「一國一制」或許會更好。這並非香港匯豐銀行首次因拒絕開戶申請而受到關注，《南華早報》指出，香港銀行圈為了因應國際間的反洗錢及反恐行動，對於開設公司戶的審查標準已日趨嚴格。

申請個人戶頭竟遭拒

不過，事件曝光後，網友問艾未未是要開設個人帳戶還是公司帳戶，艾未未說，自己申請的是個人帳戶。

艾未未在影音分享網站「Instagram」留言表示，「現正在香港HSBC試著開戶，但我的申請礙於總部的『商業決策』遭到拒絕，這情況我在北京可從沒發生過，或許『一國一制』會比較好呢」，以反諷語氣藉機評論香港一九九七年回歸中國之後奉行的「一國兩制」。對此，匯豐銀行十九日聲明表示，基於保密原則不會談論個案，但匯豐銀行絕不會因客戶不同的政治立場而拒絕其開戶申請。

香港匯豐銀行去年三月也曾因拒絕香港學生運動代表人物黃之鋒為籌組新政黨而申請開設的個人戶頭，受到各界關注。《南華早報》指出，香港銀行圈近幾年為了因應反洗錢及反恐行動，背景審查日趨嚴格，一項針對四百三十四位特許秘書的調查顯示，超過九十八％的人認為難以在香港開設公司戶。

廣告
  • 繼拒絕香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒開戶後，中國異議藝術家艾未未指稱，香港 匯豐銀行以「商業原因」為由，拒絕他開設個人帳戶的申請，他嘲諷「一國兩制」已蕩然無存。（路透）

    繼拒絕香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒開戶後，中國異議藝術家艾未未指稱，香港 匯豐銀行以「商業原因」為由，拒絕他開設個人帳戶的申請，他嘲諷「一國兩制」已蕩然無存。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 艾未未 開戶 香港匯豐
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：黃之鋒之後 香港匯豐也拒艾未未開戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.