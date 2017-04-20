黃之鋒之後 香港匯豐也拒艾未未開戶

2017-04-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿未能在香港匯豐銀行（HSBC）開設個人銀行戶頭，被視為北京共產政權忠實反對者的中國異議藝術家艾未未，十八日以反諷語氣，透過個人影音分享網站表示，香港改成「一國一制」或許會更好。這並非香港匯豐銀行首次因拒絕開戶申請而受到關注，《南華早報》指出，香港銀行圈為了因應國際間的反洗錢及反恐行動，對於開設公司戶的審查標準已日趨嚴格。

申請個人戶頭竟遭拒

不過，事件曝光後，網友問艾未未是要開設個人帳戶還是公司帳戶，艾未未說，自己申請的是個人帳戶。

艾未未在影音分享網站「Instagram」留言表示，「現正在香港HSBC試著開戶，但我的申請礙於總部的『商業決策』遭到拒絕，這情況我在北京可從沒發生過，或許『一國一制』會比較好呢」，以反諷語氣藉機評論香港一九九七年回歸中國之後奉行的「一國兩制」。對此，匯豐銀行十九日聲明表示，基於保密原則不會談論個案，但匯豐銀行絕不會因客戶不同的政治立場而拒絕其開戶申請。

香港匯豐銀行去年三月也曾因拒絕香港學生運動代表人物黃之鋒為籌組新政黨而申請開設的個人戶頭，受到各界關注。《南華早報》指出，香港銀行圈近幾年為了因應反洗錢及反恐行動，背景審查日趨嚴格，一項針對四百三十四位特許秘書的調查顯示，超過九十八％的人認為難以在香港開設公司戶。