「我就是策士」 川普冷對巴農

2017-04-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在近日訪問中頻與白宮首席策士巴農劃清界線，除了宣稱他的策士就是他自己外，還把巴農貶低為「為我工作的傢伙」。再加上巴農與川普女婿庫希納互鬥已檯面化，上週還被踢出白宮國家安全會議，失寵跡象確鑿，巴農恐官位不保。

稱巴農「為我工作的傢伙」

紐約郵報專欄作家古德溫十一日午後獨家專訪川普，詢問川普是否還對去年八月才加入川普競選團隊的巴農深具信心，未料川普並未明確說「是」；儘管川普表示他喜歡巴農與稱巴農是「好人」，但也強調，巴農是很晚才加入他的競選團隊，甚至進一步說：「我的策士是我自己……我告訴他們（資深策士群）去解決問題，不然我會（去解決）。」

川普在十二日刊出的華爾街日報訪問中再對巴農下重手，進一步確立巴農的下屬身分，稱這名被視為白宮民粹意識形態中流砥柱的愛將為「一個為我工作的傢伙」。先前，外界都視巴農為「影子總統」。

對巴農而言，川普的這些公開冷言不啻是一大警訊，令人擔心這位前右派媒體大亨才剛起步的政治生涯即將告終。巴農曾深受川普重用，除了為川普撰寫總統就職演說外，也是川普上台後包括禁穆令在內的諸多政策的草擬者；但美國有線電視新聞網（CNN）說，若要川普在愛將與女婿之間二選一，付出代價的顯然不會是庫希納。

此外，巴農鋒芒畢露招忌也是原因：他曾被民主黨人虧是巴農總統、登上時代雜誌封面與被冠「偉大操控者」封號，還被政治諷刺節目塑造為控制川普的死神。唯我獨尊的川普最忌諱的就是功高震主，CNN認為，川普在受訪時貶低巴農的地位，顯然意在傳達一項訊息：這是川普我的勝利，我的總統寶座；勝選、政策發想與執行都是川普我的功勞，跟巴農無關。

巴農若真的去職，最高興的莫過於民主黨人與反川普陣營，排斥巴農的右派意識形態的溫和派共和黨人也能鬆一口氣。少了巴農的白宮的路線會漸趨中庸，並由川普長女伊凡卡、女婿庫希納以及國家經濟會議主席寇恩等人領軍；而白宮的另一大右派人物、總統資深顧問兼禁穆令幕後推手米勒，應該也會遭邊緣化。