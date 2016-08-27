美大選民調 希拉蕊支持度首過半

2016-08-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國康乃狄克州昆尼皮克（Quinnipiac）大學廿五日發布總統大選新民調，在兩大黨對決的情況下，民主黨候選人希拉蕊的支持率首度突破五成門檻，以五成一的支持率高於共和黨對手川普的四成一，兩人差距達十％。

昆尼皮克大學上次發布大選民調已是六月底，希拉蕊當時僅以四成二的支持率微幅領先川普的四成。這份最新民調誤差範圍為正負二．五個百分點，民調助理主任馬洛伊說，「川普處於向下的螺旋，…我們正開始聽到希拉蕊贏得壓倒性勝利的低沉轟鳴聲」。

該民調顯示，一旦有第三黨的候選人參選，希拉蕊的支持率隨即跌破五成。若「自由黨」（Libertarian Party）的強森（Gary Johnson）、「綠黨」（Green Party）的史丹（Jill Stein）與川普、希拉蕊形成四人混戰，希拉蕊的支持率為四成五，川普為三成八，而強森、史丹分獲十％、四％。

在連番失言後，川普的選戰近幾週來跌跌撞撞。政治分析家認為，他的選戰至今未能完全從好鬥的黨內初選之爭，切換到角逐三軍統帥的總統大位之戰。從受訪者的政黨傾向來看，在上次民調中，六％的共和黨人表示支持希拉蕊，這次增至十二％，表示支持川普的選民在六月和八月這兩次民調中則無變化。

在族裔上，川普在白人選民的支持率雖比對手多十一％，但在白人以外選民的支持率卻遠遠落後對手達六十二％。在性別上，白人男性對川普的支持率銳減七％，希拉蕊在女性選民的支持率卻增加了七％。最年長和最年輕的選民均呈現朝希拉蕊移動的傾向，她在這兩個族群的支持率各上升了十二％和十％。但希拉蕊陣營也別高興得太早，因較多受訪者覺得川普比她誠實。