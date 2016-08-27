美大選民調 希拉蕊支持度首過半
2016-08-27
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國康乃狄克州昆尼皮克（Quinnipiac）大學廿五日發布總統大選新民調，在兩大黨對決的情況下，民主黨候選人希拉蕊的支持率首度突破五成門檻，以五成一的支持率高於共和黨對手川普的四成一，兩人差距達十％。
昆尼皮克大學上次發布大選民調已是六月底，希拉蕊當時僅以四成二的支持率微幅領先川普的四成。這份最新民調誤差範圍為正負二．五個百分點，民調助理主任馬洛伊說，「川普處於向下的螺旋，…我們正開始聽到希拉蕊贏得壓倒性勝利的低沉轟鳴聲」。
該民調顯示，一旦有第三黨的候選人參選，希拉蕊的支持率隨即跌破五成。若「自由黨」（Libertarian Party）的強森（Gary Johnson）、「綠黨」（Green Party）的史丹（Jill Stein）與川普、希拉蕊形成四人混戰，希拉蕊的支持率為四成五，川普為三成八，而強森、史丹分獲十％、四％。
在連番失言後，川普的選戰近幾週來跌跌撞撞。政治分析家認為，他的選戰至今未能完全從好鬥的黨內初選之爭，切換到角逐三軍統帥的總統大位之戰。從受訪者的政黨傾向來看，在上次民調中，六％的共和黨人表示支持希拉蕊，這次增至十二％，表示支持川普的選民在六月和八月這兩次民調中則無變化。
在族裔上，川普在白人選民的支持率雖比對手多十一％，但在白人以外選民的支持率卻遠遠落後對手達六十二％。在性別上，白人男性對川普的支持率銳減七％，希拉蕊在女性選民的支持率卻增加了七％。最年長和最年輕的選民均呈現朝希拉蕊移動的傾向，她在這兩個族群的支持率各上升了十二％和十％。但希拉蕊陣營也別高興得太早，因較多受訪者覺得川普比她誠實。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 修女癱坐路旁 成義國強震代表照
- 《中英對照讀新聞》Need drugs in jail? Try using a drone 在牢裡需要毒品？ 試試看用無人機
- 法城鎮「布基尼」禁令 法院裁定中止
- 美大選民調 希拉蕊支持度首過半
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 開學季！ 聰明佈置家中兒童房
- 妊娠濕疹 中醫幫忙緩解
- 《一路順風》進軍多倫多影展
- 猿隊盜壘前4名 洪總：指令大多我下的
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 早晨6分鐘 刷出容光好氣色
- 火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
- 樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
- 鍾承祐開轟 差點完全打擊
- 9月「阿迷趴」 5幻象衝場
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- Celine極簡 包藏經典奢華
- 手傷動刀 小曹本季報銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 土地未整合 草湳濕地美景止步
- 紀念校狗小皮 深澳國小炭狗報到
- 證券行情表、證券表格
- 九三軍人節 官兵軍裝消費有好康
- 麻豆國中連結南科 住家環境單純
- 蘇翊傑重返達欣報恩
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 感覺紀事簿 海
- 高畑裕太性侵吃牢飯 砸了星媽飯碗
- 美媒揪防守缺陷 哈登隊友照挺他
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 陳冠宇說升就升 一軍單局飆3K
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美大選民調 希拉蕊支持度首過半
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分