澳洲戀童癖為染指2男童 竟追求男童母親成「鬼父」

2019-02-02 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有名前科累累的戀童變態，為了染指盯上的男孩兄弟，竟透過娶男孩的母親藉以接近他們，最後成功成為「鬼父」性侵兄弟2人長達3年之久，男孩長大後察覺有異，報警後才將他繩之以法；結果警方介入調查後，竟發現這名「鬼父」在染指2兄弟之後，還在別處性侵其他男童，最後遭法院重判15年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，澳洲這名52歲的戀童癖男子，過去在1996年曾因性侵1位11歲的男童而遭法院判2年6個月有期徒刑，但最後他僅關了1年後便獲假釋出獄；之後他在1998年於澳洲昆士蘭州（Queensland）黃金海岸（Sunshine Coast）的一間運動俱樂部（sporting club）盯上一對男童兄弟，沒想到「一見傾心」的他為了接近他們，不惜追求他們的母親，最終讓他如願以償成為男童兄弟的「繼父」，並在1998年至2011年間多次性侵小兄弟，並灌輸他們「這是父親與兒子之間正常的交流」等錯誤的性觀念。

最終2兄弟在2011年查覺不對後報警，這位狼父才在2017年於新南威爾士州（New South Wales）遭警方逮捕；不過警方進一步調查發現，這位變態當時不只性侵2兄弟，他在1998年至2011年期間，還在黃金海岸與布里斯特（Brisbane）性侵另外2名男童，他下手的目標年紀在8歲至17歲之間，而且只要男童進入青春期後就會開始尋找下一個目標作案，甚至還會逼迫受害男童相互性交來取樂。

這位鬼父被檢方以強制性侵、性侵兒童與加重性侵犯等47項罪名起訴，審理此案的法官痛斥他「任何判決都無法讓受害男童們從創傷中走出！」，最後重判他15年有期徒刑，最少也要坐10年牢才能假釋。

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