新疆血淚！她慘遭凌虐致下身癱瘓 竟還要付「被監視費」

2019-01-29 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府強力打壓新疆人權，廣設再教育營關押逾百萬少數民族，一名流亡哈薩克的男子向外媒爆料，稱其妻被關進再教育營後受盡虐待，最終導致下半身癱瘓，當局不僅一度禁止她接受治療，甚至還要求受害者自付醫藥費跟官員的「監控費用」。

根據美國《自由亞洲電台》報導，目前旅居哈薩克的新疆少民男子金格斯受訪時表示，其妻沙吾列原為新疆當地醫院的護士長，早前因舉報醫院院長胡作非為，遭報復性關入再教育營，關押9個月才獲釋。他說，妻子在被關押期間遭受非人道虐待，最終導致下半身癱瘓，只能用尿布解決便溺問題。

金格斯表示，營方最初不願讓妻子接受醫療救助，直到後來病情越來越嚴重，才勉強將她送至烏魯木齊醫院治療，沙吾列到院後在短短24小時內被強迫進行腰部手術，接著更被要求當場付出1.7萬美金（約新台幣52萬元）的手術費。

更離譜的是，新疆政府隨後派出6名人員到醫院監視受害者，而這6人的來回路費、住宿費及一天三餐飯錢，都要由他們一家負擔。金格斯說，這些人未來會在他家中待上1年，長期監視他們家庭動態，而這些人的生活費同樣也要由他們負擔，若有怠慢，全家都有可能被送入再教育營。

據悉，新疆目前仍有1至200萬少數民族被關在再教育營內接受非人道對待，這些人無權聘請律師，即便哪天被放出來，也很有可能立刻被運送至他省充當免費勞工。

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