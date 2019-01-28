巴西礦壩潰堤增至60死 民眾悲傷轉為憤怒

2019-01-28 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕前幾日發生的巴西礦場水壩潰決災難，目前罹難人數已達60人，另有約300人仍下落不明，受難家屬、民眾和政治人物的情緒逐漸由悲傷轉為憤怒，斥責「淡水河谷礦產公司」（Vale SA）和監管機關根本沒有檢討反省。

《路透》報導，這起災難發生在上周五，巴西淡水河谷公司的礦渣水壩突然潰決，大量泥流瞬間沖進礦工辦公室和鎮內。截至今日，搜救隊已確認60人死亡，另仍有近300人下落不明，官方表示，隨著時間流逝，找到生還者的機率越來越渺茫。

巴西著名檢察官道奇（Raquel Dodge）表示，該公司須負起最大責任並受犯罪審判，甚至該公司行政主管等也可能也必須連帶負起個人責任。淡水河谷公司執行長時華澤（Fabio Schvartsman）則表示一切設施的建造都合乎標準，兩周前的檢測也顯示水壩一切正常。

4年前該公司所合資的附近礦場亦發生過同樣水壩傾塌的事故，造成19人傷亡並嚴重汙染了附近的主要河流。這次的災難卻更加致命，大量泥流直接沖垮淡水河谷公司的當地辦公室，包括公司人滿為患的自助餐廳，以及一個人口眾多的谷地。

一位正搜索他失蹤的雙胞胎兄弟的民眾Renato Simao de Oliveiras表示：「這個自助餐廳本來就在一個很危險的位置，只是為了省錢！就算代價是失去這些小員工。這些生意人都一樣，他們只想到自己。」

久居於此鎮的Ademir Rogerio說：「對我們來說這就是世界末日。淡水河谷公司是世界上數一數二的礦業公司，如果這都能發生，你想那些更小型的公司會發生甚麼事情？」Nestor José de Mury在泥流中失去了他的侄子和同事們，他說：「我從沒見過這種事，所有人都死了。」

週一開市，淡水河谷公司的股價直線下跌了17%。消防搜救隊仍持續進行清理和搜索，他們必須用木板來穿過數百公尺寬的泥流，繼續搜尋約300名失蹤者。多方意見都認為，這個以「大礦州」（Minas Gerais）為名的州，受數個世紀礦業發展的深遠影響，是不是該對礦業安全有更高的標準，以避免災難再次發生。

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