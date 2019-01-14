印度擬在中印邊境修建44條公路 加快戰時調軍

2019-01-14 16:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國與印度一直存在邊界主權糾紛，包括2017年在邊境洞朗地區爆發軍事對立。印度媒體13日指出，印度政府擬在中印邊界興建44條具有「戰略意義」，全長達2100公里的公路，以便在衝突時加快軍事部署。

印度新聞網站《Times Now News》報導，印度中央公共工程部（CPWD）日前公布的文件顯示，這44條公路位於鄰近印度與中國和巴基斯坦邊境的數個邦，包括查謨─克什米爾邦、喜馬偕爾邦、北阿坎德邦、錫金邦、阿魯納恰爾邦、旁遮普邦及拉賈斯坦邦等。

事實上，這不是印度政府近年首次計畫在中印邊境修建道路。中國官媒人民日報旗下的「海外網」曾在2017年8月報導，印度內政部（MHA）批准興建一條從馬爾斯米克拉（Marsimik La）到熱泉（Hot Spring）的公路，而馬爾斯米克拉與中印兩軍曾發生互擲石塊事件的班公湖（Pangong Lake）西北端僅20公里。

中國外交部發言人華春瑩當時回應道，中印邊界西段目前尚未劃定，印方在西段實際控制線附近修建具軍事目的的基礎設施，無助維護中印邊境的和平穩定，亦無助緩和兩國邊境地區的局勢。

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