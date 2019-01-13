中國吹噓犯罪率降低 專家打臉：地方官員吃案未上報

2019-01-13 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部聲稱，中國是世界上最安全的國家之一，因為從2012年到2017年，槍枝犯罪就從311起降至58起，足足減少了81.3％。然而，澳門大學犯罪學專家Xu Jianhua透露，在中國各級地方政府裡，官員更改罪案數量的狀況相當常見。

據《BBC》報導，Xu Jianhua博士說，「槍枝犯罪」包括了涉及持槍或使用槍枝的所有刑案，在這方面中國可能是犯罪率最低的，因為當局對槍枝有非常嚴格的限制，但並不代表其他犯罪率也很低。

Xu Jianhua說，各地警方會先將罪案上報給省級地方政府，統整後再送交中央，由於犯罪率對警察和政府官員的晉升與加薪息息相關，因此操縱罪案數字的行為自然而然地就出現了，甚至只會向中央報告嚴重的案件。

Xu Jianhua的研究顯示，有超過90％的報案電話最後沒有向上呈報，雖然不是每通電話都一定涉及犯罪，但漂亮的犯罪率之中應該存在黑數。

在澳洲國立大學研究中國犯罪的Borge Bakken則說，中國從基層派出所就會偽造罪案數量，因此中國的犯罪統計數據純粹是宣傳和謊言。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/