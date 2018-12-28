控中國親美棄俄！俄媒：雙方關係逐漸明朗化

2018-12-28 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近年來積極推動去美元化，但俄國副總理兼財政部長西盧安諾夫25日被媒體報導，他透露中國不肯簽署雙方從2014年就開始規劃的「本幣結算協議」，專家對此表示，中國「親美棄俄」態度逐漸明朗化。

綜合外媒報導，俄副總理兼財政部長西盧阿諾夫證實，中國不願意延續雙方從2014年起，為了去美元化推行的「本幣結算協議」，中方拒絕在這項不具約束力的協議上簽字；俄國輿論認為，中國不再認為有必要觀察、甚至是與他們認為政治、經濟破產的國家合作。

俄國《ridus》報導指出，中國雖然沒有制裁俄國經濟，但實際上加入以美國為首的制裁方針，中國的銀行不願與俄國銀行有外匯業務往來，大幅降低貿易參與，兩國在2018年的對外貿易額將超過1000億美元，但以俄國盧布計算的份額逐步下降，俄方現在能誇耀的，只有對中出售地對空飛彈「S-400」。

親美棄俄現端倪 俄學者這樣看中國

俄科學院世界經濟與國際關係學者瓦西里．米赫耶夫（Vasily Mikheev）認為，「與莫斯科相比，北京能夠將政治『願望』與國際商業現實分開，如果俄羅斯盧布變得不可預測，怎麼還會對俄羅斯盧布感興趣呢？」俄羅斯科學院遠東研究所的專家亞歷山卓．拉崙（Alexander Larin）也說，北京的疏遠帶有政治意味，不想與受制裁的國家做生意。

《ridus》評論提到，如果為求俄方的領導，接受去美元化的初衷是出於政治動機，那麼中國對這些事情非常務實，現在莫斯科的所有提案都已經出現了問題，中方直接向俄羅斯表明了俄國在中國價值體系中的地位。

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