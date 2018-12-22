好心扶老人卻被誣賴 中國男投河自盡

2018-12-22 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國吳姓男子在農村小路上見一名周老先生摔倒，遂扶人送往衛生所治療，事後卻遭當事人反咬是撞人兇手。現場沒有監視錄影器和目擊證人，加上對方疑似要求高額賠償，最後逼得吳男投河自盡。

綜合媒體報導，周家先向吳男索取3000元人民幣作為前期醫療費，吳男沒有證據證明清白，只好花錢了事，「我這是好心辦事，這次就當是花錢買個教訓吧，以後再也不扶老人了。」

周家後來加碼要求20萬賠償金和專業看護，老人的兩位兒子還輪流致電給吳男，再加上警方時不時就打電話請吳配合調查，吳男承受不了壓力，也不願拖累家人，最後投河自殺。

周老先生的兒子透過記者得知吳男逝世，雖然吃驚，但他認為，作為兒子理當相信爸爸的說法，且否認曾向吳男索取20萬賠償金。

記者請研究心理學的陳女士與周老先生對談，老人得知男子死亡後沉默許久，最後承認是自己摔倒的；老人的主治醫師受訪時則表示，周先生身上並無撞擊痕跡。

中國網友痛批，這都是「彭宇案法官惹的禍」。2006年11月，彭宇扶起一名跌在地上的老人，並送他到醫院檢查，對方事後卻告彭男，並求償13萬人民幣。法院一審判彭賠4萬5千元，彭不服上訴，二審期間雙方和解；據悉，彭男最後還是賠了一萬元。

彭宇案的審判結果引起社會譁然，之後也陸續發生老人「碰瓷」的敲詐行為。時事評論員鑒恆曾表示，「老人倒地，扶不扶是個人問題，敢不敢扶是社會問題。」這樣的社會氛圍使中國民眾不敢在街上隨意伸出援手，免得惹禍上身。

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