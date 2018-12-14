CNN民調：梅蘭妮亞好感度暴跌一成

2018-12-14 21:02

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）13日公布的最新民調，美國第一夫人梅蘭妮亞·川普的民眾好感度在短短2個月內暴跌一成，10月份時還有54%的民眾喜歡她，但如今抱持相同看法者只剩43%。

有鑒於梅蘭妮亞在過去一年來的民眾好感度大抵上都維持在近五成到近六成之間的高點（今年5月初曾高達57%），如今好感度暴跌11個百分點，不免引人側目。但即便粉絲大量流失，43%的好感度仍比梅蘭妮亞歷來最差好感度（2017年1月的36%）高，也贏過好感度穩定維持在四成的總統夫婿川普。

值得注意的是，另有超過3分之1的36%受訪者表示不喜歡梅蘭妮亞，較10月份民調上升6個百分點。此外，分析受訪者背景後發現，梅蘭妮亞在年長、白人、男性共和黨人與保守派間仍具有高人氣，脫粉者多為女性，特別是年輕與受過大學教育者；但即便自由派與民主黨支持者脫粉不足為奇，梅蘭妮亞在川普與共和黨支持者中的好感度也下滑，分別減少6%與5%。

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