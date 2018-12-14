哈佛、NASA、五角大廈... 專家開始認真看待UFO現象

2018-12-14 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）科學家柯倫巴諾（Silvano P. Colombano）撰寫的一篇研究論文上週登上國際頭條，因為他聲稱外星生命很有可能造訪過地球，有美國軍事專家指出，全球媒體都為了「點擊率」以聳動標題和內容來呈現相關報導，卻忽略了他的實際觀點，人們更該關注的是，外星人造訪地球的想法，正在獲得全世界傑出科學家和專家的認可。

美國軍事專家霍林斯（Alex Hollings）在網路媒體《NEWSREP》撰文指出，自從該論文的看法在全球廣為流傳後，柯倫巴諾一直在澄清他的觀點。柯倫巴諾曾解釋，自己的真正意圖是讓人們能認真看待外星人造訪地球的概念：「我的觀點很簡單，不明飛行物的報告應該成為認真研究的對象，即使某些外星科技被識別出來的機率很小」。

科學家開始對外星人造訪地球持開放態度

霍林斯指出，去年12月《紐約時報》曝光美國國防部的不明飛行物（UFO）研究項目，稱五角大廈撥款2200萬美元進行「先進航空威脅識別計劃」（AATIP），調查美軍遭遇UFO的目擊事件，包含著名的2004年「尼米茲事件」，當時，美軍尼米茲號航空母艦上的F-18戰機飛行員多次緊急升空攔截高速飛行的UFO，美國國防部公布的官方影片已經在網路上瘋傳。

霍林斯說，該研究計劃的曝光，恰好是科學家發現許多新的系外行星的時候，其中一些科學家認為，外星可能存在生命，還有至少2項獨立的哈佛大學研究支持外星生命存在的可能性，像是上月由哈佛大學天文學教授發表的論文就認為，去年通過太陽系的雪茄狀詭異星體「Oumuamua」，可能就是先進外星文明的探測器。

霍林斯表示，人們應該注意，從這些例子來看，NASA、美國國防部、哈佛大學的專家，都開始對外星人造訪地球的可能性採取更加開放和積極的態度，那麼，令人好奇的一個問題就是，「為什麼人類還沒有找到他們（指外星人）？」

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