遭美指控詐欺 加政府要求法院駁回孟晚舟保釋要求

2018-12-08 05:20

〔中央社〕遭加拿大逮捕的華為公司財務長孟晚舟，今天在溫哥華法院出席保釋聆訊，面臨美國指控詐欺。

華府尋求將孟晚舟引渡到美國受審，指稱孟晚舟涉嫌向銀行撒謊，利用秘密子公司SkyCom對伊朗進行出售，違反美國的制裁規定。

代表加拿大政府的律師以孟晚舟有潛逃之虞為由，要求法院駁回她的保釋申請，表示她被控「密謀詐欺多家金融機構」，若在美國被定罪，將面臨逾30年刑期。

加國政府律師表示，孟晚舟親自向美國銀行業者否認華為和SkyCom有直接關聯，但事實上「SkyCom就是華為」。SkyCom涉嫌在2009到2014年間違反制裁規定。

孟晚舟今天抵達法院時，法院大樓外擠滿媒體記者。她透過翻譯，和兩名委任律師交談。

加拿大一名法官今天稍早解除限制媒體報導本案的禁令。

在美國要求下，加拿大1日逮捕現年46歲的孟晚舟，但直到5日才公布消息。據路透社報導，孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，她的被捕和華府調查華為疑似暗中利用全球銀行系統規避美國對伊朗制裁的行動有關。

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