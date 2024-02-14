2/14 財神到！大樂透頭獎開1注1.64億落高雄！百萬大紅包開出24組

今晚（2月14日）開獎的第113000019期大樂透頭獎開出1注，由高雄市路竹區大社路198號「竹旺彩券行」開出；第113000039期今彩539摃龜；第113000019期春節百萬大紅包開出24組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/14 22:22

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大樂透頭獎開出！1.64億元落腳高雄路竹

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月14日）開獎的第113000019期大樂透頭獎開出1注，由高雄市路竹區大社路198號「竹旺彩券行」開出；第113000039期今彩539摃龜；第113000019期春節百萬大紅包開出24組，還有161組尚未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

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第113000019期大樂透中獎號碼「07、12、19、26、32、39，特別號：44」，頭獎1注中獎，可得1.64億元；貳獎2注中獎，每注可得240萬3563元；參獎共119注中獎，每注可得4萬3503元；肆獎共233注中獎，每注可得1萬4283元；伍獎共5332注中獎，每注可得2000元；陸獎共6211注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬0587注中獎，每注可得400元；普獎共9萬3138注中獎，每注可得400元。

第113000019期49樂合彩中獎號碼為「07、12、19、26、32、39」，四合摃龜；三合共79注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2547注中獎，每注可得1250元。

第113000019期春節大紅包中獎號碼為「03、22、24、27、31、34、36、46、48」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出24組共33注中獎，其中17組為單注中獎，可得獎金100萬元，5組為2注均分，各得獎金50萬元，2組為3注均分，各得獎金33萬3333元。本期開出24組，尚有161組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000039期今彩539中獎號碼為「04、16、27、30、37」，頭獎摃龜；貳獎241注中獎，每注可得2萬元；參獎8000注中獎，每注可得300元；肆獎9萬3729注中獎，每注可得50元。

第113000039期39樂合彩中獎號碼為「04、16、27、30、37」，四合摃龜；三合142注中獎，每注可得1萬1250元；二合9193注中獎，每注可得1125元。

第113000039期3星彩中獎號碼為「121」，壹獎124注中獎，每注可得5000元。

第113000039期4星彩中獎號碼為「2582」，壹獎13注中獎，每注可得5萬元。

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第113000019期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

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