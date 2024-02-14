擴大國際挺台力量 華府智庫：訴諸利益比強調民主團結有用！

美國智庫CSIS發表《擴大國際社會對台灣的支持》的報告。（路透檔案照）

2024/02/14 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台海局勢近年受到國際熱議，美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日發表報告直言，美國若想擴大支持台灣的勢力，訴諸利益會比強調民主國家團結更有效！

CSIS昨（13日）發布題為《擴大國際社會對台灣的支持》（Building International Support for Taiwan）的報告。破題就表示，為阻止中國對台海和平與穩定日益增長的威脅，需要一個強大的國際夥伴聯盟來支持台灣，並向北京發出有力的警告信號，建立這樣的聯盟對於遏制衝突，和維護台灣作為一個繁榮且有彈性的民主國家的發展空間至關重要。

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CSIS表示，美方近年對中國可能入侵台灣的諸多陳述，讓外界產生「危機疲勞感」，為強化能力建構和威懾力的國際合作，華府需要深入了解為何台灣對國際利益攸關的重要性、了解合作夥伴願意承擔怎樣的風險，及了解哪些關於台灣的戰略意義描述方式，能夠讓盟國領導人和政體產生共鳴，訴求具體利益比強調民主團結還來得有用，讓有關國家深刻認知，台海和平一旦被破壞將對國際利益造成的重大衝擊。

該報告主要重點包括，「強調具體利益比倡議民主團結更能推動支持台灣的力量」、「華府應向各國突顯，作為區域穩定及全球繁榮關鍵的台灣若受威脅，將直接影響全球社會的關鍵」、「比起談台灣主權，以穩定為訴求更能激發全球關切台灣安全與福祉」、「釐清台海緊張局勢加劇遠因及近因，讓全球對台灣歷史、台灣主權及兩岸關係的主要法律與地緣政治有基本了解」、「積極駁斥北京大外宣誣指招數，建議盟友協同追蹤及公開中國在軍事、經濟和網路領域對台施壓的主要內容，最好由美國以外的組織帶頭以提升可信度」等等。

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