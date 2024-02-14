美國資安報告：台灣大選前24小時 中國網攻暴增

美國資安公司指出，在台灣1月13日大選前24小時，疑似與中國有關的網路駭客，發動一次大規模的破壞性攻擊，次數超過平常一倍以上。（法新社檔案照）

2024/02/14 08:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國資安公司最新報告指出，在台灣1月13日大選前24小時，疑似與中國有關的網路駭客，發動一次大規模的破壞性攻擊，次數超過平常一倍以上，但其目的和成效仍不明朗。

美國之音（VOA）中文網13日報導，美國網路安全公司Trellix在13日發表的最新報告發現，在台灣大選前24小時，台灣遭遇研究人員所稱的大規模網路攻擊，次數超過平常一倍以上。

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報告指出，「惡意網路活動從1月11日被偵測到的1758次，暴增至12日的4300多次」。網攻目標似乎集中在政府辦公室、警察局及金融機構，聚焦內部通訊、警察報告、銀行對帳單和保險公司資訊。

然而，這次攻擊也迅速減弱，到了大選當天，被偵測到的網攻次數只有1000出頭。

Trellix首席威脅情報研究員Anne An對VOA表示，「攻擊的方式很不尋常」，「我們看到許多中國的進階持續性威脅（APT）攻擊者，在入侵網路系統後保持低調，持續存在」，但「我們沒看過這種瘋狂的攻擊暴增。」

Trellix仍在檢視相關數據，但Anne An表示，有一種解釋就是中國駭客迫切尋找影響台灣選舉的辦法，他們很可能「侵入後再做最後一搏，試圖從金融訊息、警察紀錄和政府內部通訊中挖掘東西，然後看看是否有什麼他們可以掠取的東西。」

報導指出，如果與中國相關的駭客的目標，是影響台灣公民的投票意向，或在計票時引發某種恐慌，他們的努力看來已經失敗。有關選舉作弊的謠言，在被一些分析人員稱為「全社會回應」面前，很快不攻自破，而這種回應來自政府機構、獨立事實查核組織，甚至社群媒體的網紅。

不過，Trellix報告指出，台灣面臨的危險也許並未結束，台灣大選前夕遭遇的網攻暴增，可能是與中國有關的駭客長期戰略的一部分。

這種作法讓美國的網路安全官員極為擔憂。美國國家安全局（NSA）、美國網路監管機構「網路安全和基礎設施安全局」（CISA）、聯邦調查局（FBI）、運輸安全局（TSA）7日發佈警告，一個與中國有關的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），一直在「將自己置於可以發動傷害美國人實際安全的破壞性網攻的位置」。

CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）上月向美國國會議員表示，中國的戰略很可能與台灣密切相關，北京的目的是煽動社會恐慌與混亂，「以阻礙我們調集軍力的能力」，尤其是在台海爆發衝突的情況下。

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