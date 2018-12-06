氣氛大師？川普一到老布希國葬會場 空氣瞬間凝結...

美國5任總統出席老布希國葬，成為場邊關注焦點。（路透）

2018-12-06 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統老布希（George H. W. Bush）國葬於當地時間6日舉行，現場共有5任美國總統到場悼念，且緊鄰而坐，成為場邊關注焦點。美國媒體指出，柯林頓夫婦與歐巴馬夫婦到場後互動頻繁，但當川普夫婦到場就坐後，空氣仿佛瞬間凝結。

《福斯新聞》王牌主播華勒士（Chris Wallace）在節目上描述，當川普夫婦進場坐定位後，有一股寒意從整排座位襲來，「你可以看到克林頓、歐巴馬和卡特互動熱絡，但當川普到場，歐巴馬夫婦與他打招呼時的態度可說是要多冷有多冷。」

川普自從政以來樹敵不少，與他一旁的歐巴馬夫婦及希拉蕊亦有過疙瘩。蜜雪兒歐巴馬日前才出版的回憶錄中，批評川普操弄歐巴馬的出生地疑雲議題多年，還刻意煽動政治極端份子與瘋人，使她的家人安全堪虞，強調她絕對不會原諒川普。

希拉蕊則是在2016年與川普競爭美國總統大位，川普當時猛攻希拉蕊電郵爭議，還脫口要把她關進監獄。

川普夫婦當日進場後，第一夫人梅蘭妮亞分別向歐巴馬夫婦、克林頓夫婦和卡特握手、示意，川普可能因距離稍遠，僅和歐巴馬夫婦握手，希拉蕊則從頭到尾沒有望向川普。

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