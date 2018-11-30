野鹿頭卡塑膠桶多天 動保團體救援助脫困

2018-11-30 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國紐約長島上發現一隻頭戴橘色塑膠桶的野生成年母鹿，許多人將母鹿的蹤跡PO上網路，有動保人士擔心塑膠桶再不拿下來會危及母鹿的生命安全，趕緊連繫野生動物救援團隊一起救援這隻母鹿。

綜合外媒報導，這隻母鹿被塑膠桶困了5天，因闖入別人家院子被屋主發現，通報野生動物救援團隊搬救兵，救援團隊趁牠不注意時雙手將母鹿抱住，順勢把塑膠桶拿下，才解救了母鹿的生命。

動保人士弗洛里迪亞（Frankie Floridia）表示，若非近來天氣較涼，能幫助受困母鹿降低體溫，且屋主又及時通報救援團隊，迅速展開救援行動，母鹿可能會因為體溫過高又沒進食而死亡，他更呼籲民眾，千萬別亂丟垃圾，這個行為對動物來說相當危險，正確處理回收物品的方式，應該將其洗淨、確實壓扁等，才不會又傳出受困事件。

據了解，動物誤入、受困容器當中以經不是頭次案例，前2週也發生過一隻浣熊的頭卡在花生罐當中，所幸被動物救援聯盟救出。

野鹿（右下圖）頭卡塑膠桶好幾天險些慘死。（圖擷自「Strong Island Animal Rescue League」臉書粉專）

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