比本人先到！「川普寶寶」氣球參加G20峰會

「川普寶寶」氣球已經出現在阿根廷首都上空。（路透）

2018-11-30 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕這一年裡，「川普寶寶」（Trump Baby）氣球經常出現在人們的視野中，在20國集團（G20）峰會舉行前夕，川普寶寶氣球也搶先川普本人出現在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。為了防止出現大規模的抗議遊行，阿根廷將部署2.2萬警力協助維安。​

G20峰會於11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，包括美國總統川普、中國國家主席習近平、德國總理梅克爾等世界領袖齊聚一堂，就全球重要議題進行討論。

美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，總是「跟隨」川普走訪世界各地抗議的「川普寶寶」氣球，已經出現在阿根廷首都上空，不少民眾也將川普寶寶汽球現身的影像上傳至推特。

這個氣球是英國的反川普團體透過群眾集資打造而成，有著橘色的皮膚、金色的頭髮、手上拿著可以發推特的手機，讓人一眼就認出來是在諷刺川普。據報導，預計本週末將有上百個左翼團體和組織在當地舉行抗議活動，阿根廷將部署2.2萬警力嚴陣以待。

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