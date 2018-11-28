習近平訪問前 西班牙發聲明不簽一帶一路

中國國家主席習近平今天開始展開西班牙的國是訪問，但一名西班牙政府高層在習近平到訪前透露，馬德里當局不會與中國簽署「一帶一路」倡議。（路透資料照）

2018-11-28 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今天開始展開西班牙的國是訪問，但一名西班牙政府高層在習近平到訪前透露，馬德里當局不會與中國簽署「一帶一路」倡議，而西班牙這項聲明，可能會因此激怒中國政府。

習近平今天抵達西班牙馬德里，預計先後與西班牙國王菲利佩六世，以及與總理桑傑士（Pedro Sanchez）展開會談。習近平聲稱，過去中西之間靠著陸上絲路和海上絲路相連結，現在西班牙是歐盟重要國家，也是中方在歐盟內的好朋友和好伙伴，雙方將會深化雙邊關係，實現共同發展。

《法新社》報導引述一名西班牙總理辦公室官員指出，西班牙不會與中國簽署「一帶一路」倡議，因為目前歐洲與亞洲有連通性的倡議，所以他們認為歐洲應該在這個框架內行動。

報導提到，西班牙高層指的是歐盟9月提出的歐式新戰略，透過在亞洲地區開發基礎建設的相關計畫，將其連接到亞洲，加強毆亞之間的連結。這項馬德里當局在習近平到訪前的聲明，可能會因此激怒中國。

法國智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）表示，各國與中國簽署的備忘錄幾乎不具有法律價值，只釋放出「我希望與你做生意」的信號。他還說，北京以昂貴的代價推動復興絲路的時候，在中國心裡，接收這類訊息至關重要。

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