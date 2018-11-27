基因編輯嬰兒實驗同意書曝光 父母125萬就把孩子賣了

中國基因編輯嬰兒實驗的參與同意書曝光，同意書上載明，參與實驗的每對父母可以得到大約28萬人民幣（約新台幣125萬元）的酬勞。圖為宣稱實驗成功的中國學者賀建奎。（美聯社）

2018-11-27 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家主導的基因編輯嬰兒實驗在全球科學界引發軒然大波，今日這場實驗的參與同意書曝光，同意書上載明，參與實驗的每對父母可以得到大約28萬人民幣（約新台幣125萬元）的酬勞。

綜合媒體報導，中國基因編輯嬰兒實驗的實驗同意書曝光，同意書上載明受試嬰兒的父母可以獲得28萬人民幣的報酬，這28萬包含了嬰兒父母的住宿費、看護費、保險費等等，但在實驗結束之前，參加者不得無故退出實驗，否則得交還所有報酬。

研究團隊則會在嬰兒出生後18年內，密切關注、記錄嬰兒的健康狀況，但假如嬰兒在實驗過程中不幸感染愛滋，或出現畸形、遺傳性疾病等問題，都屬於正常的風險，研究團隊並不負責。

中國科學家賀建奎近日宣稱，他主導研究的1對基因編輯嬰兒已經順利誕生，這兩名基因被修改過後的嬰兒，一出生就能夠抵抗愛滋病。但修改嬰兒基因的作法，讓全球科學界痛批賀建奎罔顧科學倫理。

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