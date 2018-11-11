北京吊銷自由派智庫營業執照 天則所：違背習近平說法

中國自由派智庫「北京天則所諮詢有限公司」遭北京吊銷其營業執照，9日時發布聲明指出，這項處罰違背習近平保護民間企業的精神。（圖擷取自北京天則所諮詢有限公司）

2018-11-11 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國自由派智庫「北京天則所諮詢有限公司」遭北京市工商行政管理局海淀分局吊銷其營業執照，9日時發表聲明指出，此處罰違背習近平強調保護民間企業的說法。

綜合外媒報導，北京政府不僅未採信天則公司於聽證會上的意見，更在10月22日，發布吊銷其營業執照的決定。本月9日，天則所諮詢有限公司發聲明回應，「這一處罰出於錯誤的目的，採信錯誤的證據，實施於錯誤的時間和地點」。

更表示，「所謂『錯誤的時間』，就是在習近平先生和劉鶴先生最近一再強調要保護民營企業的大背景下；所謂『錯誤的地點』，就是在有著全國示範影響的北京，在北京最具有市場經濟傳統的海淀區，採取這樣一個反市場，反民營企業的錯誤行政處罰」。

聲明最後說明，此次吊銷北京天則諮詢有限公司營業執照的決定，雖然未影響天則經濟研究所二級研究機構的身分，但考量中國的法規環境，天則經濟研究所亦將暫停以其名義開展的公開性活動。

報導提及，這並非天則所首次遭北京打壓，之前天則經濟研究所所長盛洪原定於美國時間5日在哈佛大學出席中國改革開放40週年研討會，但行前卻被北京以「危害國家安全」為由，禁止其出境。