華郵記者遭謀殺分屍 BBC：沙國派毒物、化學專家滅證

英國媒體報導，《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉遭謀殺後，沙國派出毒物和化學專家處理，負責清除相關證據。（法新社資料照）

2018-11-06 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯流亡記者、《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）上月在沙國駐土耳其領事館遇害。英國媒體報導，哈紹吉遭謀殺後，沙國派出毒物和化學專家處理，負責清除相關證據。

《英國廣播公司》（BBC）報導，一名土耳其政府高層表示，哈紹吉遇害之後，沙國派出化學家和1名毒物專家前往伊斯坦堡領事館，湮滅殺害哈紹吉的證據。

《BBC》報導與土耳其《沙巴日報》（Daily Sabah）的說法互相呼應，該報導稱化學家名為阿加諾比（Ahmed Abdulaziz Aljanobi），毒物專家則叫札拉尼（Khaled Yahya al-Zahran），這些人組成專業團隊，在10月12日至10月17日期間，每天進出領事館，然後在3天後離開土耳其。

土耳其總統顧問阿克泰（Yasin Aktay）先前指出，他相信哈紹吉遭到分屍後，屍塊就被放入強酸之中，這是唯一合乎邏輯的結論，因為到現在都沒有任何遺體的下落或存在的痕跡。阿克泰說，犯案人士之所以肢解哈紹吉，就是為了更容易地溶解他的身體。