遭控把女公務員當性奴 北韓：受訪的女人全都人渣！

人權觀察組織的報告指出，北韓存在系統性的性暴力問題，從平民、公務體系、軍隊到監獄，所有女性都逃不開魔掌。（美聯社資料圖）

2018-11-05 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕針對國際人權組織「人權觀察（HRW）」揭露北韓充斥性虐問題，對此北韓人權研究協會（Korean Association for Human Rights Studies）昨（4）日重砲批評，稱這份報告內容全為捏造，砲轟受訪作證的脫北女性都是「人渣」，更聲稱北韓自始至終擁護「真正的人權」，是西方國家的人權定義有誤。

綜合外媒報導，人權觀察組織調查研究超過2年，於10月31日發表題為《在夜裡莫名哭泣：北韓婦女的性暴力問題》的報告書，共訪問了106名脫北者，其中包含72名女性、4名女童和30位男性，也有叛逃國外的前北韓官員。

報告指出，北韓存在系統性的性暴力問題，許多婦女淪為掌權者的性奴，女人從小就被教育要服從男人，從平民、公務體系、軍隊到監獄，所有女性都逃不開魔掌。脫北者指證歷歷表示：「警察可以把我們帶到市場外的空房為所欲為」、「他們只把女人當成性玩具，我們只能任憑擺佈」、「每天晚上都有女人被拖出牢房強暴」

據北韓國營媒體《朝鮮中央通信》報導，北韓人權研究協會認為該報告書根本是「荒誕無稽」，認為這是「敵對勢力為玷汙我國形象而捏造事實」，是「政治陰謀的一環」，痛批此報告「阻礙朝鮮半島和平繁榮的潮流」，是「極其危險的挑釁」，而這些出來受訪的女性們「全都是人渣」。

北韓人權研究協會表示，北韓政府至今擁護並促進「真正的人權」，西方各國與世界其他地方的人權標準並不適當。

《在夜裡莫名哭泣：北韓婦女的性暴力問題》