非洲最小爭執島 半個足球場大住500人...

「Migingo」島面積只有足球場一半，島上居民每人僅有1坪多生活空間。（法新社）

2018-11-01 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕非洲有一座小魚島，漁島面積僅有足球場的一半，但當地人口相當稠密，島上住家更有許多房屋重疊，每人平均生活空間更僅有1坪，人民生活在如此狹隘的空間中，讓人難以置信。

綜合外媒報導，該做小漁島名為「Migingo」，位於烏干達和肯亞邊境交界的維多利亞湖中，面積僅2000平方米（約605坪），卻有約500位居民，每人平均只有4平方米（約1坪）的生活空間。

《紐西蘭先驅報》報導，「Migingo」島四面環湖，居民以捕魚為經濟基礎，該島被稱作「非洲最小的爭執地」，因位置處於維多利亞湖中部，使得鄰國烏干達及肯亞都聲稱擁有主權，烏干達率先宣布該島成為海盜的避風港，並開始對該島的漁民進行監管及徵稅。

對於「Migingo」島的主權問題，居住在島上、22歲的烏干達人Isaac Buhinza表示，我不知道這個島屬於哪個國家，我只想在這裡好好生活；肯亞漁民Emmanuel Aringo說，這都是政治問題，我只想好好的賣魚生活；一名當地的肯亞警察說道：「島上長期以來都只放烏干達的國旗，9月中有肯亞人試圖舉起肯亞國旗時，造成嚴重的爭執。」

據了解，「Migingo」島上除了住家、漁船等房屋，妓院也相當多，因位於烏干達和肯亞邊境交界，許多不同國籍的漁民都在到島上消費，使得當地的賣淫現象十分普遍。