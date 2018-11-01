嘆「高薪」招不到科研人才 中國天眼開這個價碼被罵翻！

被稱作天眼的世界最大的射電望遠鏡FAST，近日傳出團隊招募人才遭受重大挫折。（美聯社）

2018-11-01 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（又稱天眼），去年才開出千萬年薪向全球徵才，然而中國科技部近日在官媒刊文，抱怨天眼科研團隊祭出高薪卻乏人問津，不過該文所稱的「高薪」竟只有年薪近10萬人民幣（約新台幣44萬），與業界行情相比低的離譜，文章發出即受廣大輿論抨擊。

根據《德國之聲》報導，中國科技部背景的《科技日報》，上月29日在頭版大篇幅刊登一篇題為《中國天眼十萬年薪難覓駐地科學人才》的文章，詳述天眼貴州駐地科研人員現僅20多名，對應繁重的工作內容，人力實屬捉襟見肘。文章強調，天眼在2019年上半年進入正式驗收階段，此後將啟動24小時觀測，屆時科研人員須進行三班制輪流值班，若以現有人力計算遠遠不足。

外媒整理出中科院天眼團隊相關職缺的徵才條件，發現包含觀測、數據處理、軟體開發等職缺多數要求碩士及以上學歷，且須具有良好的英語能力，部分職位還需勝任大夜輪班。此外，天眼駐地位於貴州，地方偏僻、生活條件相當不佳，但科技部開出的「高薪」算上補貼也才將近10萬人民幣，平均月薪僅約台幣3萬6千元，遠低於行情。

中國業界人士透露，按科技部的徵才條件，業界年薪至少要開出15萬人民幣（約新台幣66萬元）以上才有可能徵的到人，福利待遇更遠超「天眼」；若按西方國家類似望遠鏡基地工作待遇進行對比，後者平均年薪約在5萬美元（約新台幣154萬元），福利方面更不用提。

對此，中國網友發揮毒舌功力，嘲諷當局道「說實話，這薪資水準只能招到間諜」、「10萬年薪請得到的科研人才，熱情指數應該是宇宙級別的吧」、「我覺得這件事裡最壞的是《科技日報》編輯，寫出這篇報導肯定想搞個新聞看（政府）笑話」。