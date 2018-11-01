中美洲移民大軍擴大 薩爾瓦多又一批向美國挺進

據警方估計，薩爾瓦多這2組移民團體各約有1000人，在清晨先後從首都出發前往美墨邊界。（法新社）

2018-11-01 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲近來有數千移民大軍向美國挺進，儘管美國總統川普（Donald Trump）向各國施壓以阻止民眾北遷，但薩爾瓦多週三（31日）又有約2000人集結後，從首都聖薩爾瓦多往北美移動。

《路透》報導，薩爾瓦多這批移民大軍分為2組出發，有男有女、還有推著嬰兒車和背著孩子的人。據警方估計，這2組各約有1000人，在清晨先後從首都出發前往美墨邊界。該國週日（28日）有一組300人移民團體也從首都出發向美國挺進。

目前已有一批至少3500人的大篷車隊式（caravan）移民大軍向美國挺進，這些人在10月中從宏都拉斯出發，現在位處墨西哥南部。其他來自薩爾瓦多、瓜地馬拉的移民，也為了逃離國內普遍性的暴力和貧窮，試圖前往美國尋求庇護。

這些北遷移民已成為11月6日登場的美國期中選舉的主要議題。川普政府為打擊非法移民，正向美墨邊界派遣5200名士兵。最新消息稱，這些美軍人數可能高達7000人。但到目前無止，這並未阻止民眾離開薩爾瓦多。

川普也曾威脅要減少美國對中美洲國家的援助，並關閉美墨邊界。他週三在推特發文表示，墨西哥需要繼續努力勸阻移民，他稱這些移民都是「強硬的戰鬥者」。