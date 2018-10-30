越南女性遭拐賣國外頻傳 10％順利獲救後仍被歧視

2018-10-30 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕越南拐賣年輕女孩的事件頻傳，能順利回家的只有10%，但是這些女孩卻遭到異樣眼光看待，有人同情她們，卻也有人認為是自找的，替女孩冠上活該的罪名。貧困、移民手續簡易及國外男女比懸殊，都被認為是人口拐賣的成因。

據《梨視頻》報導，越南從2011年到2017年共發生約2700起人口拐賣事件，受難者近6000人，僅10%的人能夠順利回到家鄉；這些人口販子會用「男朋友」的身分，或是假藉提供工作機會、異國婚姻的理由，誘騙女孩，且大多數的拐賣者都是這些女孩的熟人或親屬。

越南沙壩的居民Ab Cai表示，看見身旁的朋友陸續遭到拐賣，自己的想法從「我現在該怎麼活」到「這可能是常態」、「或許是她們自願的」；她也說，當女孩不見時，全村莊的居民都會出來找人，不過大家都知道，這些女孩早就回不了家了。

女孩Tien先前被堂姐賣到國外，2年後逃回越南；她提到自己能回國就像做夢一樣，不過卻遭到歧視眼光看待，有人甚至會取笑自己的遭遇；協助遭拐賣者的公益團體Hagar說明，「受害者有罪論」在越南十分常見，人們會認為這些女孩是自找的，並冠上貪心、活該的標籤，讓女孩再度受到傷害。

報導指出，大部分的受害者是未受教育的婦女及孩童，多被賣到亞洲其他國家，某些受害者因為在年幼時被拐賣，回國後難以融入社會；貧窮、知識缺乏、移民手續簡單加上國外男女比例失衡，都是造成人口拐賣氾濫的原因。