演說太激勵士氣？ 北大女孩聲援維權「被失蹤」2個月

2018-10-23 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕北京大學畢業生岳昕今年8月聲援深圳工人維權運動，數度在會場發表演說吸引外界目光，當局則祭出暴力逮捕應對。岳昕被捕後至今毫無音訊，網友懷疑她恐「被徹底失蹤」，近日在網路發起尋人行動，希望能對中國政府施壓迫使對方放人。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國佳士科技公司深圳工廠長期存有違法加班、剋扣工資等行徑，員工5月起醞釀籌組工會維護勞權，不料先是發生員工代表被管理層排除在外，之後又有員工遭毆打、解聘，甚至傳出工運女青年沈夢雨「被失蹤」，許多中國知名大學畢業生及中共黨員連袂聲援，其中就包括支持組建工會的北大畢業生岳昕。

岳昕今夏在深圳維權運動現場數度發表演說，以一句「工人被欺壓得太久了，被黑惡勢力欺壓得太久了」激勵全場士氣，但卻也被當局視為眼中釘。深圳警方8月24日對佳士公司工人维權聲援團駐地進行暴力清場，岳昕及其餘50多名大學生與工人遭拘捕，當局事後釋放多數學生，但岳昕至今卻毫無音訊，徹底人間蒸發。

鑑於岳昕「被失蹤」將滿2個月，佳士工人聲援團官方網站本月19日刊出一封由北大在學大學生所寫的公開信，以「尋找北大女孩岳昕發起信」為題，呼籲網友們提筆寫下想對岳昕說的話，期望能藉著網友的聲援力道，對當局施壓並迫使對方放人。