自拍變遺照！全球6年來數百人拍死自己 70％為年輕男性

一份新調查指出，全球6年來有259人因自拍而死，超過70%為年輕男性（法新社）

2018-10-16 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕現今社會人手一支智慧型手機，看到別人自拍已稀鬆平常，但居然真的不少人拍的是生前最後一張照片？一份新調查指出，全球6年來有259人因自拍而死，超過70%為年輕男性。

據《BBC》報導，自2011年10月到2017年11月，全球共有137件「自拍事故」，6年來已有259人死亡，死亡原因大部分是在海邊自拍，結果不留神而被海浪捲走。或是在鐵軌旁自拍，沒注意到火車而被撞死。更常見的是爬上高樓或岩石上自拍，結果失足從高處落下。比較特別的是，在美國通常則是因為槍械而死亡，報告指出，美國也許需要更嚴格的槍枝管制法規。

本報曾報導，去年底英國餐飲巨頭金巴斯集團（Compass）執行長考辛斯（Richard Cousins）死於澳洲雪梨，最新的初步調查報告指出，初步排除飛行員操作失誤，目前判斷是前座乘客自拍時手打到飛行員，讓飛行員無法正常操作飛機，造成機上6人全數罹難。

報告顯示，這些「自拍死」的死者的平均年齡為23歲，其中72.5%為男性，從國籍來看，有159個印度人，接著是16個俄羅斯人、美國則有14人，巴基斯坦有11人。

不過，此研究主要是蒐集英語報導，因此南美洲與非洲的案例極少，因此研究人員不排除還有更多人因自拍而死亡。研究人員也認為，在部份危險場所必須得設置「自拍禁止區」，以防憾事再度發生。