高速甩鞭 超狠「鞭刑影片」曝光！網呼贊同台灣跟進

2018-10-11 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕「鞭刑」是馬來西亞、新加坡廣泛合法使用的刑法，日前在臉書上有一段影片，為馬來西亞的鞭刑刑行官示範兩種打法，下手輕重相差非常多，讓不少網友喊道：「我國酒駕這麼多，引進最重的鞭刑來懲罰吧！」

綜合媒體報導，馬來西亞鞭刑可細分成「司法鞭刑」、「伊斯蘭教法鞭刑」、「學校鞭刑」三種情形，其中又以「司法鞭刑」程度最為嚴重，臉書「大馬2勢力」所發布的影片中鞭刑刑行官示範的為「伊斯蘭教法鞭刑」與「司法鞭刑」。

從影片中可見，刑行官以「伊斯蘭教法鞭刑」抽打假人時，力道較小，看起來「警告」意味較多，而「司法鞭刑」的抽打力道大很多，將鞭子高高舉起，用高速的揮動打在假人身上，鞭尾超過時速160公里，打出清脆的聲響，讓不少網友驚呼「好痛」！

據了解，「司法鞭刑」為程度最嚴重的鞭刑，抽打的力道最為大力；「伊斯蘭教法鞭刑」僅適用於伊斯蘭教徒，在馬來西亞較為罕見、不常使用，力道較小；「學校鞭刑」主要是類似學校的體罰，程度較溫和。

網友看完這則影片，紛紛表示贊同，更表示「台灣好需要」、「最好在電視機前鞭刑，讓臉丟光，醒悟以後就不再酒駕」、「這好可怕」；有網友表示，有看過真正的新加坡鞭刑，一打下去，一道傷痕血流如注；另有網友不贊同這種懲罰，說：「馬來西亞這麼多貪汙、販毒，施行鞭刑也不見有好轉。」