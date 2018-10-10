肯伊威斯特表態挺川普後... 白宮證實兩人將共進午餐！

兩大狂人曾在紐約合照。（美聯社）

2018-10-10 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國41歲饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）日前公開力挺美國總統川普，引來歌迷和娛樂圈一陣批評，白宮現已確認，兩人將在本週四中午共進午餐，外界關注兩大狂人會如何擦出火花。

綜合外媒報導，肯伊威斯特妻子金卡戴珊（Kim Kardashian West）日前已與川普會面，當時她替被判終身監禁的囚犯艾莉絲強森（Alice Marie Johnson）求情，川普也允諾赦免。此次肯伊威斯特將與川普討論監獄改革、幫派暴力，也會談到「美國製造業復甦」。

肯伊威斯特在今年9月的一個節目上，頭戴川普的「讓美國再次偉大」帽子，引起美國民眾熱議，隨後他一度刪除個人IG和Twitter帳號，不少人猜測與他支持川普有關。

報導指出，肯伊威斯特本週將與川普會面，過去他除了稱川普為「兄弟」，曾放話2020年挑戰美國總統的他，現在也把口號發布為「＃2024」，因此不確定他是否會在2020年強碰川普。

報導也提到，肯伊威斯特力挺川普，加上表態支持民主黨的美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），目前美國明星之間已形成「『星』際大戰」（Star wars）。