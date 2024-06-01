與中國防長會談 美防長關切解放軍挑釁台海
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀與中國防長董軍五月卅一日在新加坡召開的「香格里拉對話」安全會議場邊舉行雙邊會談，奧斯汀針對中國日前在台灣周邊軍演表示關切，重申中國不應該利用台灣政權過渡當做其脅迫措施的藉口。
中國不該拿台灣政權過渡藉口脅迫
這是十八個月來美中防長第一次實質面對面會談，歷時七十分鐘比預期要長，討論台灣、南海、美中軍事關係等議題。五角大廈發言人賴德在聲明中表示，奧斯汀對中國軍方最近在台灣海峽周邊的「挑釁」活動表達關切，重申中國不應利用台灣政權過渡、這個民主程序中正常且例行的一環，為其脅迫措施的藉口；他說美國依舊奉行長期以來以台灣關係法、三項聯合公報和六項保證為指引的一中政策，重新確認台海和平與穩定的重要性。
請繼續往下閱讀...
根據中國國防部發言人吳謙說明以及會後新聞稿，董軍針對台灣問題重述中國一貫立場，「中方堅決反對美方嚴重違背所做承諾，向台獨發出錯誤信號，促美方切實糾正錯誤，不得以任何方式以武助獨」。
在印太地區緊張情勢升高之際，奧斯汀表明，美國將持續在任何國際法允許的地方安全且負責任地飛行、航行和行動，並強調南海等公海在國際法保障下的航行自由之重要性。
董軍表示，在南海仁愛礁等問題上，中國「對加劇挑釁的行為絕不置之不理」，更反對美方藉軍演機會在菲律賓部署中程飛彈，威脅地區安全。
兩人也同意恢復軍事高層對話。奧斯汀強調美中維持軍事溝通管道暢通的重要性，「在未來幾個月內」將恢復雙方戰區司令通話，也對兩國計畫在年底前成立「危機溝通工作小組」表示歡迎。