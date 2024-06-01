與中國防長會談 美防長關切解放軍挑釁台海

美國國防部長奧斯汀與中國防長董軍五月卅一日在新加坡舉行雙邊會談。（路透）

2024/06/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀與中國防長董軍五月卅一日在新加坡召開的「香格里拉對話」安全會議場邊舉行雙邊會談，奧斯汀針對中國日前在台灣周邊軍演表示關切，重申中國不應該利用台灣政權過渡當做其脅迫措施的藉口。

中國不該拿台灣政權過渡藉口脅迫

這是十八個月來美中防長第一次實質面對面會談，歷時七十分鐘比預期要長，討論台灣、南海、美中軍事關係等議題。五角大廈發言人賴德在聲明中表示，奧斯汀對中國軍方最近在台灣海峽周邊的「挑釁」活動表達關切，重申中國不應利用台灣政權過渡、這個民主程序中正常且例行的一環，為其脅迫措施的藉口；他說美國依舊奉行長期以來以台灣關係法、三項聯合公報和六項保證為指引的一中政策，重新確認台海和平與穩定的重要性。

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根據中國國防部發言人吳謙說明以及會後新聞稿，董軍針對台灣問題重述中國一貫立場，「中方堅決反對美方嚴重違背所做承諾，向台獨發出錯誤信號，促美方切實糾正錯誤，不得以任何方式以武助獨」。

在印太地區緊張情勢升高之際，奧斯汀表明，美國將持續在任何國際法允許的地方安全且負責任地飛行、航行和行動，並強調南海等公海在國際法保障下的航行自由之重要性。

董軍表示，在南海仁愛礁等問題上，中國「對加劇挑釁的行為絕不置之不理」，更反對美方藉軍演機會在菲律賓部署中程飛彈，威脅地區安全。

兩人也同意恢復軍事高層對話。奧斯汀強調美中維持軍事溝通管道暢通的重要性，「在未來幾個月內」將恢復雙方戰區司令通話，也對兩國計畫在年底前成立「危機溝通工作小組」表示歡迎。

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