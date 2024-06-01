美示警：中俄4國組建「動亂軸心」 顛覆國際秩序

美國政界和學界警告，中國、俄羅斯、伊朗與北韓正在組建「動亂軸心」。圖為俄羅斯、中國國旗。（路透檔案照）

2024/06/01 00:26

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前總統小布希曾在2002年的國情咨文中抨擊伊朗、北韓和伊拉克海珊政權是支持恐怖主義的「邪惡軸心」（Axis of evil）；20幾年後，美國學界和政界再度出現類似的擔憂，並以此形容目前中國、俄羅斯、伊朗與北韓的關係，稱這4個國家為「動亂軸心」。

根據《法國國際廣播電台》（RFI）報導， 美國前情報官員、目前擔任智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員的肯德爾泰勒（Andrea Kendall-Taylor）和該中心前執行長方丹（Richard Fontaine），近日在《外交事務》雜誌共同撰文，批評中國、俄羅斯、伊朗和北韓是意圖顛覆當前國際秩序的「動亂軸心」（Axis of upheaval），導致當今國際社會變得極不穩定。

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肯德爾泰勒5月30日在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的座談會上表示：「我們已經目睹俄羅斯入侵烏克蘭，中東也發生太多事情；而委內瑞拉還在追討與圭亞那的爭議領土，近期出現越來越多政變。」

在同場座談會上，美國喬治城大學外交事務學院教授、CSIS韓國研究主任車維德（Victor Cha）認為，這體現在中國、伊朗、北韓和俄羅斯不僅企圖顛覆現有秩序，還在製造動亂，並逐漸發展出相同願景的共同體。

美國中情局前分析師、現任CSIS研究員特里（Sue Mi Terry）也說，中國與俄羅斯不僅放任北韓已有一段時間，聯合國安理會也沒有祭出任何行動，北韓在在沒有制裁等任何後果的地緣政治環境下，除繼續表達沒有興趣重返對話外，還能持續發展大規模殺傷性武器（WMD），揚言要解放南韓、尋求統一，並對外宣稱視南韓為敵人。

美國學界和政界對中國、伊朗、北韓和俄羅斯的緊密結合感到擔憂。《華爾街日報》5月30日報導，美國對俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、北韓、中國等政體實施制裁和出口管制，反而無形中催生出1個以中國為首的經濟體。報導引述西方官員和相關海關數據發現，這些國家的經濟規模已完善到可以抵禦制裁的影響，彼此繼續在無人機、飛彈、黃金和石油等各領域的商品交易。

肯德爾泰勒指出，俄烏戰爭後，上述現象更為明顯，甚至加速進行中。中國及俄羅斯作為「動亂軸心」的核心，兩國除了視彼此為不可分割的安全共同體外，雙方的價值和世界觀也越來越一致。俄羅斯甚至相信不會受中國威脅而願意屈居其下，在國際場合扮演次要的角色。

肯德爾泰勒認為，隨著中俄等國「動亂軸心」的互動日益緊密，美國及其盟友不能等閒視之，更必須幫助烏克蘭贏得戰爭，「對手正在增強軍事能力，同時以合作削弱美國及其盟友針對他們的外交政策工具」。

肯德爾泰勒和方丹也指出，美國在強化與日本、南韓的合作外，也應增進跨大西洋聯盟的關係，並積極爭取巴西、印度、印尼、南非、土耳其及沙烏地阿拉伯等6個「全球搖擺國」的支持。對此，車維德認為，7大工業國家（G7）同時也要增強實力，維護以規則為基礎的國際秩序。

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