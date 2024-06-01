中國產能過剩太陽能板價跌50％ 歐洲業者快被刨根

中國低價太陽能板充斥全球，1年來全球太陽能板價格崩跌近50%。（法新社）

2024/06/01 21:51

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞報導，中國太陽能板的生產過剩，已使太陽能模組價格1年來腰斬，導致歐盟製造商只有破產倒閉，或撤離歐洲兩種選擇。

彭博新能源財經（BloombergNEF）數據顯示，截至今年4月，太陽能模組價格每瓦11.1美分（3.61台幣），較1年前的21.6美分（7.02台幣）下跌近50%。日本太陽能顧問公司RTS首席分析師貝塚泉指出，未來幾年太陽能模組仍將維持低價，規模小於全球前6或7大的公司都難以獲利。

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歐洲太陽能製造理事會（ESMC）2月聲明說，「該供給過剩是中國激進的工業策略導致的後果，該政策已造成太陽能模組價格崩跌，並讓歐洲製造商留有大量的出售庫存；如果決策者沒有採取立即行動，保護歐洲業者，遷移海外或破產將是唯一選擇」。

中國製造業者已主導太陽能板產業，其生產佔全球產量70%至80%。RTS指出，去年上半年，3家出貨量最大的太陽能板業者全是中企：晶科能源、天合光能與隆基綠能。

中國政府對各省市的再生能源指令，引發全國各地大舉興建太陽能設施，製造業者趁勢加劇投資太陽能板生產，導致產能超越需求。2022年全球太陽能業者產能約700百萬瓩（GW），3倍於當年裝置的太陽能板發電量約200百萬瓩。

另外，在加拿大，一些產業團體近日在國會委員會作證時敦促當局，在預定2026年審查北美自由貿易協定之前，提高中國進口汽車、鋼鐵產品關稅，以與美國相符。

加拿大汽車製造商協會主席金斯頓（Brian Kingston）說，「加拿大不能與最大貿易夥伴與最堅強盟友，在中國問題上步調不一致；如果華府認為加拿大立場偏離，加拿大的汽車產業以及更廣泛的經濟，將面臨巨大風險」。

加拿大最大汽車工會Unifor也呼籲加拿大國會，對中國採取更強硬立場，該工會研究主任迪卡羅（Angelo DiCaro）說，中國蓄意生產過多的電動車，「目的是以廉價出口產品充斥全球市場；這超出了任何關於成本競爭力的討論，而是關於一個國家及其建立在補貼的工業模式，不僅是不公平的勞動，還有強迫勞動，這些在加拿大是不能容忍的」。

加拿大鋼鐵生產商協會主席科布登（Catherine Cobden）表示，中國的鋼鐵生產也是如此。她說，隨著美國封鎖或限制高碳鋼進口，「我們認為加拿大仍易受到更多中國鋼鐵的影響」中國是加拿大第3大鋼鐵進口國。

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