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花蓮派出所所長酒駕撞傷人 玉里警分局：記大過調離主管職

花蓮派出所長開車（左邊銀色轎車）酒駕，在池上與另一輛轎車相撞。（民眾提供）

花蓮派出所長開車（左邊銀色轎車）酒駕，在池上與另一輛轎車相撞。（民眾提供）

2024/06/01 20:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕家住台東縣池上鄉的花蓮鍾姓派出所所長，昨晚間傳出酒駕，與另1輛轎車撞擊造成對方輕傷，到場處理的台東警方聞到濃濃酒味，酒測值0.41，全案移送台東地檢署。玉里警分局表示，將對該所長記1支大過、調離主管職並遠調他處。

台東警方調查，該名56歲鍾姓派出所所長家住池上鄉，昨（5月31日）晚間9點多，在家中有飲用酒精度9%的水果酒，之後開車出門加油，但車輛行經池上鄉台20甲、文田路路口，與另1部轎車發生碰撞，造成對方余姓駕駛身體擦挫傷，緊急送醫治療，幸而是輕傷，副駕駛乘客沒有大礙。

肇事的鍾姓所長酒測值高達0.41，由於疑似腦震盪且有擦挫傷，也被救護車送醫救治檢查，由於酒測超標加上撞傷人，全案已移送台東地檢署偵辦。

花蓮玉里警分局今天表示，員警身為執法人員，應比一般民眾更有守法觀念，秉持毋枉毋縱、絕不寬貸，分局今天立即開會，將鍾員記1大過處分，調離主管職務、並調離現地，考績丙等且「至少調離池上超過100公里」，並從嚴追究相關考監責任。

玉里分局二組表示，將持續加強員警風紀教育，恪遵各項法紀要求，勿有僥倖心態，加強防制酒後駕車及宣導相關懲處，讓同仁知所警惕，避免警方再有酒駕發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

56歲派出所所長在家喝水果酒後，卻開車出門還撞傷人，被記一大過、調離主管職。（民眾提供）

56歲派出所所長在家喝水果酒後，卻開車出門還撞傷人，被記一大過、調離主管職。（民眾提供）

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