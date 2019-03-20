員警酒駕一律記大過 再犯汰除

2019-03-20

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署長陳家欽鑒於嚴禁員警酒駕下，近日仍發生員警酒駕案件，為杜絕員警酒駕，昨責令重新檢討修正「警察人員駕車安全考核實施要點」，之後不分勤務中或勤餘、酒駕或拒測，一概均修正為記大過處分，且即日起警察人員酒後駕車再犯者，將依公務人員考績法第12條「破壞紀律，情節重大」之規定，核予免職處分。

分局長也連坐處分

同時，警政署為給予各級主官管監督責任，將以分局（大隊、隊）為單位，如在第1件員警酒駕案件發生後3個月內，再發生第2件員警酒駕案件（不含自檢、已經列冊輔導員警），其單位主官管，如分局長、大隊長等調整為非主管職務，內勤單位主官管也比照辦理。

警政署表示，過去員警駕駛動力交通工具，服勤時間拒絕酒測檢定者，記一大過，非勤務時間則僅記過兩次，現在不論是服勤時間或非服勤時間，皆記一大過，當事人調整服務地區。

另對酒駕再犯者將予以免職，及對於各級主官管，追究宣導與考監相關責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/