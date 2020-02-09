警署新修訂／員警酒駕從嚴究責 重大或再犯 直接免職

警政署為能杜絕員警酒駕，決定從嚴究責，署長陳家欽去年要求重新檢討修正「警察人員駕車安全考核實施要點」，上月間修正完成後立即生效實施。（資料照）

2020-02-09 05:30:00

拒酒測 一律記大過調職

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為能杜絕員警酒駕，決定從嚴究責，署長陳家欽去年要求重新檢討修正「警察人員駕車安全考核實施要點」，上月間修正完成後立即生效實施。要點規定，全國官警無論是勤務中或勤餘，只要酒駕或拒測，一律記大過及調地處分，若酒駕情節重大或再犯，則祭出最嚴厲的免職處分。

警政署表示，過去員警駕駛動力交通工具，服勤時間拒絕酒測檢定者，記一大過，非勤務時間為記過兩次，今後無論是服勤時間或非服勤時間，違反相關規定都記一大過，當事人還會被調整服務地區。

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單位3個月2起 主管調差

另酒駕若情節重大，比如開著警用巡邏車自撞等情，以及酒駕再犯，即予免職。

同時，警政署給予各級主官管監督責任，以分局（大隊、隊）為單位，如在第1件員警酒駕案件發生後3個月內，再發生第2件員警酒駕案件（不含自檢、已經列冊輔導員警），分局長、大隊長等單位主官管也要被連帶調整為非主管職務，內勤單位主官管比照辦理。

警政署強調，持續貫徹員警酒駕零容忍立場，已要求各警察機關徹底防制，對各警局所訂內規，如高雄市警局通令凡發生酒駕的員警，每日編排8小時在大馬路站交通崗或治安要點守望勤務做為懲處等，將予以尊重。

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