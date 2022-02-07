酒駕東勢調大甲又犯！ 中市員警送辦記大過再換服務地區

中市警方在各大重要路口強力取締酒駕，大甲警分局卻在春節收假前抓到自己人，警方除將陳姓警務員移送法辦，因陳姓警務員於6年在東勢分局警備隊長任內也曾酒駕，將他記一大過並調整職務。圖為大甲警方日前路檢。（資料照，記者張軒哲攝）

2022/02/07 12:37

〔記者歐素美／台中報導〕春節連假最後一天，台中市大甲警分局陳姓警務員酒駕在大甲區文武路追撞邱姓男子駕駛的小客車，邱男不願和解，警方依公共危險罪嫌將陳姓警務員移送法辦，因陳姓警務員於6年在東勢分局警備隊長任內也曾酒駕，警方加重處份，將他記一大過，並調整職務。

台中市警方預防酒駕，在各大重要路口強力執法，大甲警分局卻在春節收假前抓到自己人！大甲分局行政組陳姓警務員（48歲），6日下午2點多酒後開車，在大甲區文武路追撞邱姓男子所開的小客車，陳男頭部、頸椎及胸部輕微擦、挫傷，經檢測呼氣酒測值為0.50MG/L，邱男則未酒駕，後保險桿等輕微受損。

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據了解，昨天是春節連假最後一天，陳姓警務員中午到餐廳聚餐，結束後在文武路上追撞邱男的小客車，大甲派出所獲報派員到場處理，結果發現竟是自己人。

大甲分局表示，陳男當天為輪休，但身為警職，加上陳男於6年前擔任東勢分局警備隊長時也曾酒駕自撞才被調動職務，不料，竟未記取教訓，這次再犯，除依公共危險罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。根據「警察人員駕車安全考核實施要點」，將再記一大過，並調整服務地區，以資懲儆，主管等也將追究連帶責任。

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