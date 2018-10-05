「化犁為劍」彭斯批中太精準 中評論家：有叛徒指點

圖為美國總統川普（左）、副總統彭斯（右）。（法新社）

2018-10-05 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）4日在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表長篇演說，內容大力抨擊中國，甚至用上了成語、中國作家名言，這讓中國知名評論家楊恆均驚嘆「北京體制內叛徒在指點」，認為彭斯演講內容只有真正了解中國內幕的專家才可能如此熟知。

彭斯4日在演講中批評中國，講稿引經據典、相當細膩，他說「偉大的中國作家魯迅經常感嘆他的國家，他寫道，『對於異族歷來只有兩樣稱呼，一樣是禽獸，一樣是聖上』，但從沒有說『他同我們也一樣』。」彭斯更用「化犁為劍」一詞，精準點出中國對美國科技的竊取。

《博訊新聞網》刊出楊恆均評論，楊認為，如果這份演講是美國未來政策走向，對中國將是一大挑戰，內容從南海、釣魚台、宗教政策、官媒宣傳等面向指控中國，可說是1972年中美恢復接觸後最嚴厲演說，可能與邱吉爾的鐵幕演說相提並論。

楊恆均表示，這次彭斯的演講還有一個罕見的特點，就是對敏感事件毫不迴避，揭示出華盛頓對中強硬派的觀點。此外講稿的撰寫也讓楊恆均驚嘆，他認為彭斯引用的字句很難是出自西方人之手，只有真正了解中國內幕的專家才可能如此熟悉，「背後有非常熟悉北京的華人智囊，甚至北京體制內的叛徒在指點」。