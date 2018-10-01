比村上春樹還慘！他曾獲諾貝爾獎提名13次、從沒得獎

佛洛伊德23年來曾獲諾貝爾獎提名13次，但一直到過世都沒能贏得肯定。（歐新社）

2018-10-01 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾頒獎得主將在今天揭曉，日本作家村上春樹已連續8年入圍諾貝爾文學獎，卻還沒拿過獎。但其實歷史上還有一位名人曾被提名13次諾貝爾獎卻也從沒得獎，那就是心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）。

綜合報導指出，諾貝爾頒獎將在今天揭曉生理學或醫學獎的得主，由於審議文學獎的瑞典學院先前曾爆出性醜聞，因此今年文學獎停辦，村上春樹又再次失去獲獎機會。然而奧地利心理學家佛洛伊德其實比村上春樹更慘，他23年來曾獲提名13次，但一直到過世都沒能贏得肯定。

佛洛伊德是心理學專家，曾著有《夢的解析》、《圖騰與禁忌》等書，並提出潛意識、自我、本我、戀母情結等心理學重要概念。他在1915首次被提名諾貝爾醫學獎，當時提名他的是美國神經學家懷特（William Alanson White）。他後來又獲提11次生理學或醫學獎，以及1次文學獎。

值得注意的是，在1937年更有至少14位學者（其中包括著名科學家、諾貝爾獎得主）支持佛洛伊德的提名，並將他拿來與哥白尼、達爾文相比，但他最後還是沒得獎。