天災無情 印尼強震海嘯已釀832死540重傷

印尼蘇拉威西島遭強震、海嘯侵襲，目前已造成832死540重傷，屍袋遍地怵目驚心。（歐新社）

2018-09-30 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島前天（28日）遭強震、海嘯侵襲後，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在今天（30日）最新的新聞發布會上，證實死傷人數迅速攀升，目前已有832死540重傷。

據《衛報》報導，蘇托波表示，中蘇拉威西省首府巴路市（Palu）有821人罹難，浪加拉縣（Donggala）則有11人死亡。不過，由於挺進浪加拉縣的救援進度仍然有限，因此並沒有來自該地區的綜合報告。

蘇托波說，由於不少遺體仍然被瓦礫掩埋，而且很多遺體處於搜救人員無法到達的地方，因此死亡人數將持續增加。

蘇托波透露，迄今找到的罹難者，都暫時以群葬的方式處理。此外，在強震期間巴路市一共有61名外國人，目前有3名法國人、1名馬來西亞人和1名南韓人失蹤。

印尼強震後倒塌的酒店。（法新社）

印尼蘇拉威西島海岸民宅遭海嘯摧毀。（路透）

印尼蘇拉威西島橋梁被海嘯沖垮。（路透）

印尼強震後，街上到處都是倒塌的建築物。（法新社）